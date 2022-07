Cameron Diaz confessa que já foi usada como “mula” de droga

Cameron Diaz confessou recentemente que antes de se tornar numa estrela de Hollywood foi usada como “mula” de droga em Marrocos.

A atriz, de 49 anos, fez a revelação no podcast “Second Life” e lembrou ainda as dificuldades que enfrentou no início da sua carreira.

A intérprete referiu que se viu envolvida com o “tráfico de droga no início dos anos 90”, mas que não sabia no que estava envolvida.

Cameron Diaz começou por lembrar que iniciou a sua carreira como modelo de catálogo e que quando conseguiu juntar algum dinheiro se mudou para Paris, França. “Mas fiquei lá um ano inteiro e não trabalhei um dia”, recordou ainda.

“Então consegui um emprego, mas, na verdade, acho que estava a ser usada como ‘mula’ [correio de droga] em Marrocos – juro por Deus”, revelou.

A artista contou que lhe foi pedido para levar uma mala fechada e que só quando lhe pediram para abrir a mala no aeroporto de Marrocos é que percebeu o que se passava.

Cameron Diaz disse ainda que com medo deixou a mala com os funcionários da alfândega quando voltou para França. A atriz garantiu que não sabia do que se tratava e livrou-se da acusação.

“Este foi o único trabalho que consegui em Paris”, afiançou ainda. Pouco depois conseguiu o papel para “A Máscara”, o seu primeiro filme e um dos mais bem sucedidos.