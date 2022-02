Camila Cabello esclarece comentários racistas e xenófobos

Camila Cabello fez questão de esclarecer os comentários racistas e xenófobos que publicou na Internet quando tinha apenas 15 anos.

A cantora de temas como “Havana” e “Señorita”viu o seu nome envolvido em polémicas depois de terem vindo ao de cima publicações ofensivas de cariz social e xenófobo. Por isso, utilizou o perfil de Instagram para reagir.

“Quando era mais nova, usei linguagem da qual me envergonho muito e da qual me arrependerei para sempre. Fui ignorante e assim que tomei noção da história, peso e o verdadeiro significado por trás desta linguagem horrível, fiquei muito envergonhada e nunca mais a usei”, explicou.

Arrependida, a namorada do cantor Shawn Mendes afirmou que “nunca magoaria alguém de forma intencional”. “Por mais que gostasse, não posso voltar atrás no tempo e mudar coisas que disse no passado. Mas assim que aprendemos, fazemos melhor. E é só isso que posso fazer”, prosseguiu.

Estes “erros” contribuíram para o crescimento pessoal de Camila Cabello. “Esses erros não representam a pessoa que sou ou que alguma vez fui. Apenas defendo o amor e a inclusão, e o meu coração, mesmo nessa altura, nunca teve um pedaço de ódio. […] Peço uma vez mais desculpa, do fundo do meu coração”, rematou.

Recorde-se que Camila Cabello tem concerto agendado para o dia 20 de junho no Parque da Bela Vista, em Lisboa, no primeiro dia do festival Rock In Rio. Este espetáculo marca a sua estreia em solo português.

