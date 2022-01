Camila Cabello diz que namorar com Shawn Mendes é “esgotante”

Cerca de sete meses depois de assumir o relacionamento com Shawn Mendes, Camila Cabello revelou, durante os prémios “The Global”, que o casal está a “tentar acalmar”.

Questionada sobre um próximo dueto com o namorado, depois do sucesso de “Señorita”, a artista destacou que apesar de “querer mais”, “estar apaixonada é esgotante”.

“Estar apaixonada puxa por ti. Estamos a tentar acalmar-nos”, admitiu a cantora à imprensa internacional. “Eu quero mais, nós queremos mais, mas, honestamente, estamos nos 20 anos”, acrescentou.

Recorde-se que Camila Cabello e Shawn Mendes têm uma longa amizade. Em 2015, lançaram a música “I Know What You Did Last Summer” e, naquela época, começaram os rumores de que estavam numa relação.