Caminhada e ginásio antes do trabalho: o plano de treino de Cristina Ferreira

Com uma silhueta invejável, Cristina Ferreira não dispensa o ginásio e a caminhada antes do trabalho. O outro cuidado é com a alimentação.

Cristina Ferreira referiu no início da semana que, diariamente, faz “uma hora de caminhada e meia de ginásio” antes de começar a trabalhar, para conseguir manter os 60 quilos de peso.

“Ela faz três treinos de 45 minutos cada comigo por semana. Depois, faz as suas caminhadas, mas não é como se estivesse a passear no centro comercial, a ver lojas. Tem de ser algo que a desafie”, referiu o PT da apresentadora à revista “Lux”.

“Há um dia em que faz um treino localizado de abdominais e pernas, com agachamentos, lunges… Outro dia, abdominais e braços. No terceiro dia, fazemos uma componente mais metabólica, misturamos um bocadinho de tudo com exercícios mais aeró­bicos, um treino funcional, que inclui, por exemplo, burpees”, concluiu Nuno Neves.

Antes do verão, quando esteve no Dubai, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI mostrou a boa forma na praia e, em direto durante a estreia do programa “Cristina ComVida”, acabou por se revelar adepta do jejum intermitente.

Cristina Ferreira inicia o dia com “um pequeno-almoço por volta das 09.00 H com fruta, pão de centeio, fiambre de peru, um ovo mexido e um queijo de cabra”. Por volta das 13.00 H almoça, por exemplo, um churrasquinho, arroz, salada, batatas fritas (poucas) e uma sobremesa; à tarde, às 18.00 H, um “lanche ajantarado”, com ovos e fruta.

Resultado: passou dos 68 para os 60 quilos e está mais elegante do que nunca, como se pode ver, diariamente, no perfil de Instagram.