Cancro de Shannen Doherty estendeu-se aos ossos: “Não quero morrer”

Numa luta contra o cancro há já alguns anos, Shannen Doherty não recebeu um diagnóstico animador. A doença espalhou-se para os ossos.

“Eu não quero morrer”, afirmou a atriz norte-americana Shannen Doherty em entrevista à revista “People”. A artista, que já luta com o cancro há anos, não recebeu um diagnóstico animador. O cancro de mama em estágio quatro espalhou-se para os ossos.

Apesar de tudo, Shannen continua a receber tratamento e afirma estar determinada a vencer a doença. “Eu ainda não acabei de viver. Não acabei de amar. Não acabei de criar. Ainda não acabei de mudar as coisas para melhor”, disse.

Além do cancro na mama, a atriz também já teve a doença no cérebro. Foi submetida a cirurgia para retirar o tumor. “16 de janeiro de 2023. Cirurgia. Eu tinha um tumor na cabeça que eles queriam remover e também fazer uma biópsia. O medo era avassalador para mim”, disse, no início do ano.