Cancro, hepatite e surdez: Sofia Alves revela os dramas dos últimos anos

A vilã da próxima novela da SIC já teve várias doenças, uma das mais graves o cancro na pele. Sofia Alves recordou os dramas a Júlia Pinheiro.

A atriz esteve no programa “Júlia”, da apresentadora da SIC, a lembrar as doenças e os dramas pelos quais passou desde que nasceu. Sofia Alves teve varicela, rubéola, hepatite e, aos 40 anos, cancro na pele.

“Tive um problema na zona inguinal direita, um sinal mínimo e ficou quase do tamanho do dedo e sangrava. O Celso (Cleto, o marido) mandou-me marcar consulta”, recordou no programa “Júlia”. “Estava a chegar ao osso e fiz uma primeira intervenção, não correu bem, fiz a segunda e a quimioterapia foi oral e tudo correu lindamente. Quando vejo a Bárbara Guimarães, o Marco Paulo… É estúpido estar a falar de mim”.

Na infância, a vilã da novela que a SIC está a gravar na Serra da Estrela perdeu a audição. “Fiquei surda entre os cinco e seis anos. Tive anemia, tomo medicação para compensar problemas de ferro e hepatite…”, rematou.