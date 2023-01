Cândido Costa fala sobre participação no “Vale Tudo”: “Experiência fantástica”

Cândido Costa confessou ter vivido uma “experiência fantástica” na emissão deste domingo à noite, 22 de janeiro, do programa “Vale Tudo”, conduzido por João Manzarra na SIC.

O ex-jogador de futebol aceitou o desafio do terceiro canal e integrou a equipa de César Mourão no programa, que regressou recentemente à antena. No final, o ex-atleta mostrou-se feliz com o resultado.

“Vou ali fazer gelo no corpo todo e já volto. Experiência fantástica e recebido de forma sublime por todos. Obrigado e continuem soltinhos”, escreveu, agradecendo o apoio e o convite.

Além do ex-defesa lateral, também estiveram no formato da estação privada Renato Godinho, César Mourão, Rui Unas, Sofia Ribeiro, Inês Lopes Gonçalves, Júlia Palha e Cláudia Vieira.