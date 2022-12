Cândido Costa recorda traição à ex-mulher: “Arrependo-me. Fui vulgar”

Cândido Costa, ex-jogador de futebol, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, no vespertino “Goucha”, na TVI, e abriu o livro da sua vida.

Uma das revelações que o ex-desportista fez prende-se com a ex-companheira com quem manteve uma relação de 21 anos.

Cândido Costa confessou que traiu a ex-mulher, Sónia, e falou sobre o desgaste da união. “Esgota-se [o casamento], diria, por 90 por cento de responsabilidade minha”, começou por dizer.

“Talvez seja o grande remorso que eu tenho. [A minha ex-mulher] Sempre me acompanhou no bem e no mal, gostava de mim, sempre me tratou bem e com respeito. […] A dada altura deslumbrei-me. Passei demasiado tempo distraído e convencido de que era a última bolacha do pacote. Fiz coisas que não gostava de ter feito”, contou.

“Arrependo-me. Fui vulgar e a fatura foi bem pesada. Arrependo-me muito disso”, afirmou de seguir referindo que o fim da relação foi difícil.