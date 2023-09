Cantor Arlindo Cruz recebe alta após um mês internado

O cantor brasileiro Arlindo Cruz ficou um mês internado devido a uma pneumonia grave. Porém, já recebeu alta hospitalar.

O cantor brasileiro Arlindo Cruz, conhecido pelos sambas de sucesso “Meu Lugar” e “O Show Tem Que Continuar”, esteve um mês internado devido a uma pneumonia grave. Contudo, já recebeu alta hospitalar.

A notícia foi avançada através da página oficial do cantor no Instagram. “Nosso presente chegou mais cedo e Arlindão está de volta para o seu lugar. E, no dia 13 de setembro, temos 65 motivos para comemorar. Uma homenagem linda, repleta de fãs e amigos, que se unirão para emanar mais e mais energias positivas para nosso Arlindão. Madureira canta Arlindo e nós esperamos você”, lê-se.

Arlindo Cruz é um sambista de sucesso. Contudo, já não atua há alguns anos, devido ao AVC que sofreu em 2017 e que o deixou com sequelas.