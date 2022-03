Cantor atrasa-se no “playback”, em direto, e Cláudio Ramos brinca com momento

Cláudio Ramos brincou, esta quarta-feira, 8 de setembro, com o momento em que o cantor Élvio Santiago se esqueceu de começar a cantar quando deu a sua música “Ficou Combinado” no “Dois às 10” (TVI).

Apesar de ter começado a cantar depois do início do tema, o artista continuou como se nada tivesse acontecido no estúdio. Durante a atuação, Cláudio Ramos e a colega Maria Botelho Moniz estiveram sempre a dançar.

No final da performance, o apresentador afirmou que aquele episódio iria parar ao YouTube de certeza.

“Hoje, seguramente, vamos todos para o YouTube. Não há problema, porque a televisão em direto é feita desta maneira e isto acontece em todo o lado”, disse, em direto, no matutino.