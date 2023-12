Cantor brasileiro Zé Neto, de dupla sertaneja, sofre acidente de carro

Zé Neto, cantor brasileiro da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, sofreu acidente de viação nesta terça-feira, 5 de dezembro.

Na noite desta terça-feira, 5 de dezembro, o cantor brasileiro Zé Neto, da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano sofreu um acidente de viação. Segundo a página “G1”, o carro do artista capotou, porém o cantor não corre risco de vida.

De acordo com comunicado emitido pela assessoria de imprensa de Zé Neto, o cantor encontra-se bem, tendo sofrido uma fratura na costela, entre outros ferimentos.

“Informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite desta terça-feira. O veículo do cantor capotou após colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax. O Zé está consciente e será submetido a exames”, lê-se na nota.

Além do artista, outras quatro pessoas ficaram feridas, duas mulheres, uma criança e um homem, que seguiam em outros veículos. As causas do acidente ainda estão a ser investigadas.