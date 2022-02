Cantor Fernando Daniel revela nome do primeiro filho

Fernando Daniel revelou, esta sexta-feira, 30 de julho, o sexo e o nome do primeiro filho em comum com a namorada, Sara Vidal.

Após ter revelado através do videoclipe do tema “Raro” que se prepara para ser pai, o artista recorreu ao perfil de Instagram para anunciar que se trata de uma menina e se vai chamar Matilde.

“Vem aí a Matilde”, escreveu o intérprete.

“Ahhhhhhhh tão bom! Parabéns! Vai ser tão linda!” escreveu uma seguidora na secção de comentários. “Bem-vinda, Matilde, felicidades para a família”, comentou outra admiradora ainda.

Lembre-se que Fernando Daniel divulgou que iria ser pai pela primeira vez com o videoclipe do tema “Raro”, em que a namorada, Sara Vidal, apareceu nas imagens com a sua barriga de grávida.