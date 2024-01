Cantor Ivandro anuncia que vai ser pai pela primeira vez

Nas redes sociais, a namorada de Ivandro revelou que está grávida de 30 semanas. Cantor vai ser pai pela primeira vez.

O sucesso não para de crescer para Ivandro, tanto na vida profissional como na pessoal. Depois de um ano repleto de colaborações de êxito, mais uma boa notícia chegou.

O cantor vai ser pai pela primeira vez. A notícia foi avançada pela namorada do artista, que publicou nas redes sociais uma fotografia sua na qual mostra a “barriguinha” de 30 semanas. Desta forma, a gestação já se encontra numa fase avançada, estando o nascimento previsto para o primeiro trimestre do ano.

De relembrar que o cantor também se encontra- a preparar o lançamento de um novo álbum, com o título “Trovador”. “O álbum está terminado. Nesta viagem alinhei os chakras e pintei a tela de várias cores. As melodias surgiram onde as minhas palavras não chegavam. Promessas de amor e epifanias, viajamos até à lua e cada acorde guarda uma cor dessa viagem. As canções são um diálogo entre as nossas almas, onde encontrei equilíbrio entre o ódio e o amor. Agora sei que isso é a vida”, escreveu.