Cantor Jaheim foi detido por alegados maus tratos a animais

Jaheim foi preso por, alegadamente, ter mais de uma dúzia de cães em condições deploráveis na sua casa, em Nova Jersey, Estados Unidos.

O cantor de R&B está acusado de crueldade contra animais e por não prestar assistência veterinária, revelou, em comunicado à imprensa, o Ministério Público do Condado de Somerset.

Ao que se sabe, segundo a revista “People”, na passada segunda-feira, o Departamento de Polícia de Hillsborough Township, respondeu a uma queixa sobre um cão em perigo na casa do artista.

Quando as autoridades chegaram ao local encontraram seis cães em gaiolas separadas na entrada da moradia, um dos animais já se encontrava sem vida. Em comunicado, as autoridades revelaram que os animais estavam em caixas “parcialmente cheias com vários centímetros de água e fezes”.

Jaheim já tinha sido detido por um outro assunto quando a polícia deu de caras com mais nove cães visivelmente mal tratados e sem acesso a comida e água. Em suma, as autoridades recuperaram 12 pit bull terriers mestiços, dois American Staffordshire terriers e um boxer mestiço.

Os cães sobreviventes foram transportados para um canil local para a realização de exames e a investigação continua.