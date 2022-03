Cantor Johnny Valas prepara-se para ser pai pela primeira vez

O cantor Johnny Valas anunciou publicamente que se prepara para ser pai pela primeira vez. O bebé é fruto da sua relação amorosa com a fotógrafa Mariana Carmona.

Conhecido por dar voz a temas como “As Coisas” e “Estradas no Céu”, o intérprete prepara-se para uma nova aventura: ser pai. A felicidade é tanta que o artista fez questão de partilhar com os fãs no Instagram.

“A nossa vida começa agora”, escreveu Johnny Valas, identificado na legenda a sua companheira. Para ilustrar as suas palavras, optou por colocar uma imagem da ecografia do bebé.

Prontamente, na secção de comentários várias caras conhecidas enviaram mensagens de parabéns ao casal. “Que maravilha! Parabéns”, comentou a namorada de Diogo Piçarra, Mel Jordão. “Parabéns”, atirou a locutora da Mega Hits Maria Seixas Correia.