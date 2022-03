Cantor Justin Bieber assume que se quis matar: “Estava a sofrer”

Justin Bieber “abriu o livro” na segunda parte do seu documentário “Seasons” (Youtube), revelando que, a certa altura, pensou em suicidar-se, devido à “dor” constante que sentia.

O intérprete de “Holy” e “Lonely” começou a carreira cedo e, desde os 15 anos, que esteve rodeado de pessoas. No entanto, o cantor sentiu-se sempre sozinho, magoado e incompreendido.

“Tinha milhões de pessoas a observarem-me, mas ainda assim sentia-me sozinho. Sentia-me incompreendido e magoado. Não fazia ideia que esta vida me ia consumir e absorver. Havia imensas pessoas que eram más”, contou, referindo que as críticas magoavam-no mais do que demonstrava.

O artista “bateu no fundo” quando pensou em matar-se. “Houve momentos em que realmente me queria matar. Pensava: ‘Esta dor algum dia vai passar?’ Era tão constante. Estava a sofrer e então pensei: ‘Prefiro não sentir nada disso, do que sentir’”, recordou.

A sua mulher, Hailey Bieber, e a “fé em Deus” fizeram com que Justin Bieber desse a volta por cima à situação. O cantor apelou ainda às pessoas que estão numa posição semelhante que falem sobre o assunto.

Recorde-se que o vício das drogas e do álcool que Justin Bieber enfrentou é do conhecimento público.