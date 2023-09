Cantor Leandro assume-se “culpado” pela separação da mulher

Em entrevista a Júlia Pinheiro, o cantor romântico Leandro assumiu-se “culpado” da separação da mulher e afirmou que afastou as pessoas.

Leandro, conhecido cantor romântico, esteve nesta sexta-feira à conversa com Júlia Pinheiro, na SIC, e acabou por falar da recente separação da mulher, Doina Stratulat.

“Fui eu o culpado. Fui afastando as pessoas que gostavam de mim”, começou por referir, numa referência à ex-companheira. “Fui afastando uma mulher fantástica, que sempre esteve ao meu lado, e acabei por mandar dez anos embora, desta forma”, acrescentou o cantor romântico.

Ainda assim, Leandro e Doina continuam “amigos” e o intérprete não descarta a hipótese de uma reconciliação. “Não quero dizer que amanhã ou depois as coisas não possam voltar, já não voltam a ser o que eram, com certeza. Porque se voltar tem de ser para melhor”, disse ainda a Júlia Pinheiro.

Recorde-se que Leandro e Doina, que têm um filho em comum, o pequeno Diego, anunciaram a separação no final do passado mês de julho. “Foram quase dez anos de amor, companheirismo e amizade. Mas hoje eu e a Doina decidimos anunciar que as nossas vidas seguem caminhos diferentes, mas sempre presentes na vida um do outro pelo nosso filho Diego”, resumiu o artista.