Cantor Leandro condenado em tribunal

O cantor Leandro foi condenado em tribunal por um crime de ofensas à integridade física simples. A sentença foi lida e o intérprete já reagiu nas redes sociais.

Processado pela ex-mulher, Sury Cunha, e pelo companheiro da manequim, ficou-se a saber nesta quarta-feira que Leandro foi condenado por um crime de ofensas à integridade física simples.

O conhecido intérprete, que particpou, recentemente, no “Big Brother Famosos” e no “Desafio Final”, da TVI, já emitiu um comunicado em sua defesa.

“A sra juíz decidiu, em sentença, condenar-me por um crime de ofensa à integridade física simples”, começa por referir o intérprete.

Leandro referiu, ainda: “A condenação assentou na confissão de factos por mim assumidos desde o início deste processo”.

Ainda de acordo com o artista, o advogado deve recorrer da sentença do tribunal. “Excepção feita a uma testemunha, a única de entre cinco testemunhas e assistentes, que segundo o Tribunal ajudou a formular a convicção na forma como os factos se passaram, mas que, no meu entendimento e da minha defesa, também apresentou fragilidades no seu depoimento, pelo que iremos ponderar eventual recurso”, concluiu.