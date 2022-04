Cantor Leandro sofre acidente grave mas escapa sem ferimentos

O intérprete não ganhou para o susto quando se despistou na sequência de um toque de outro carro e saiu da estrada.

Um acidente grave que podia ter tido proporções maiores. Leandro viajava com a família no interior do seu topo de gama quando, na sequência de uma ultrapassagem, levou um toque de outro carro e saiu da estrada.

“Boa tarde. Tenho lido diversas notícias que falam isto e aquilo entre comentários estúpidos que acabei por ler”, começou por defender o artista nas redes sociais.

“Quando circulava na N251, ao KM 41, iniciei a ultrapassagem com toda a sinalização, à viatura B, quando me encontro a voltar para a minha faixa, a viatura B acelera e embate na traseira do meu carro e entro em despiste”, acrescentou.

“Consegui controlar o meu carro e levá-lo para onde ficou, pois a minha preocupação era a minha família e conseguir desviar o mesmo do pinhal que existia na estrada…”

“Estamos todos bem, sem qualquer ferimento”, rematou Leandro.