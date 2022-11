Cantor Maluma oferece casa a menino com cancro

O cantor colombiano Maluma está a emocionar as redes sociais ao ajudar um menino com cancro com a compra de uma casa.

O cantor colombiano prometeu e cumpriu: depois de ter garantido que oferecia uma casa a um menino com cancro, Maluma entregou as chaves ao pequeno Bástian, um menino de 12 anos.

“É impossível não me emocionar tanto com esta situação. Por fim entregámos a casa”, escreveu o músico nas redes sociais.

No vídeo partilhado por Maluma no perfil de Instagram, os dois amigos entram na casa, o que gerou uma onda de emoção nas redes sociais, com milhares de fãs a mostrarem a gratidão pelo gesto do músico.