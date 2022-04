Cantor Matheus morreu com covid-19 e Jorge Gabriel lembra encontro na “Praça da Alegria”

Jorge Gabriel foi um dos primeiros famosos a lamentar o desaparecimento de Matheus, que morreu com covid-19. O músico esteve com o apresentador na “Praça da Alegria”, da RTP1.

Matheus, cantor da dupla Lucas e Matheus, morreu nesta terça-feira, com complicações motovadas pela covid-19 e deixou o mundo da música de luto, com muitos artistas a expressarem o luto.

Em Portugal, Jorge Gabriel foi dos primeiros famosos a assinalar a partida do intérprete e lembrou que esteve com Matheus no programa “Praça da Alegria”, das manhãs da RTP1.

“Quando é que acaba isto? O covid 19 levou-nos o Matheus, da dupla com o Lucas”, lamentou o colega de Sónia Araújo no programa produzido no Porto.

“Educado, profissional, atencioso, que raio de ano este. Triste, muito triste. Esta foi a última foto que tiramos há dias na Praça da Alegria”, conclui Jorge Gabriel.

Recorde-se que, no início de novembro, o apresentador esteve 14 dias em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com uma amiga infetada com covid-19. O teste acabou, no entanto, por dar negativo.