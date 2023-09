Cantor Rui Veloso está infetado com covid-19 e cancela espetáculos

Rui Veloso foi infetado, pela terceira vez, com covid-19 e viu-se obrigado a cancelar todos os concertos do fim-de-semana.

Rui Veloso recorreu às redes sociais para partilhar notícia desagradável com os fãs. O intérprete de “A Paixão”, entre muitos outros sucessos, está infetado, pela terceira vez, com covid-19 e, por isso, teve de cancelar todos os concertos do fim-de-semana.

“Terceira vez que apanho o ‘bicho’. Quer dizer que temos que ter cuidado! Ele anda aí! Tinha três concertos que tiveram que ser cancelados este fim-de-semana. Não facilitem! Abraços”, escreveu.

Na publicação, que já soma quase dez mil reações, vários fãs desejaram as melhoras. “Boa recuperação. Esperamos por si”, “As melhoras” e “Força, amigo” são alguns dos exemplos.