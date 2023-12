A cantora Ana Malhoa vai ter uma época festiva vegan. A intérprete não come nem carne nem peixe e está feliz com a companhia do pai.

Ana Malhoa e o pai, José Malhoa, conseguiram, finalmente, gerir as respetivas agendas musicais para passar os dias de Natal em família.

“Esta época festiva vai ser com a família. Gosto é de estar com eles, de partilhar aqueles momentos”, começa por referir à N-TV, à margem da apresentação do programa da TVI “Dança com as Estrelas” que se estreia a 6 de janeiro.

“Tanto eu como o meu pai temos vidas e agendas completamente diferentes, e por isso é bom poder partilhar bons momentos”.

Sobre a noite de Consoada e o dia de Natal: “Dividimos as tarefas. Não tenho grandes especialidades, porque sou vegan, portanto vou substituir a carne e peixe por lentilhas”, remata Ana Malhoa.