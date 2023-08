Cantora brasileira Jojo Todynho faz cirurgia para emagrecer

Aos 26 anos, a cantora brasileira Jojo Todynho submeteu-se a uma cirurgia bariátrica, naquele que foi mais um passo na luta contra a obesidade.

Jojo Todynho, cantora brasileira de “funk”, tem-se mostrado, já nos últimos tempos, adepta da dieta e exercício físico, tendo até treinado com uma “personal trainer” brasileira famosa, Carol Vaz, em busca de um estilo de vida mais saudável.

Nessa caminhada, a cantora deu um novo passo na luta que tem travado contra a obesidade: submeteu-se a uma cirurgia bariátrica, que consiste numa redução do estômago.

Antes de entrar no bloco operatório, num hospital privado no Rio de Janeiro, Brasil, a artista partilhou com os seguidores. “Estou a passar para dizer que a borboleta voa, voa, voa. Pronta. Depois de a borboleta começar a voar, ela nunca mais rasteja. Saí do casulo, bebé. Vamos com tudo! Estou ótima. Orem por mim. Logo, logo, estou a passar aqui para deixar um beijão para vocês”, disse.

“A mamãe já volta, está bem? A mamãe já volta”, prosseguiu. Esta quarta-feira, já após o procedimento, Jojo voltou às redes sociais para atualizar o seu estado de saúde.

“Boa tarde, apareci. Estou bem. Ontem, após a cirurgia, eu senti muita dor, e saí do CTI agora de manhã. Vim para o quarto, mas estou bem”, contou. “Para deixar uma coisa bem frisada aqui, eu não contei que não ia fazer a bariátrica com medo de ser cancelada. É uma cirurgia delicada e eu não tenho de responder se eu vou fazer ou não. Decisões da minha vida são tomadas por mim e não pela internet”, avisou a cantora.

“Quando eu voltar para casa vou falar para vocês tudo, como foi esse processo e porque decidi fazer. Tenho uma equipa maravilhosa que cuida de mim”, assegurou.