Cantora d’Os Azeitonas já foi mãe pela segunda vez

Nena Barbosa já foi mãe pela segunda vez a 19 de março, no Dia do Pai. A cantora d’Os Azeitonas anunciou a boa-nova nas redes sociais.

Depois de ter partilhado que estava a viver a segunda experiência na maternidade nas redes sociais, desta vez, a artista portuguesa revelou que já deu à luz o filho mais novo.

“O concorrente mais novo do Festival RTP da Canção nasceu no Dia do Pai ainda em noite de lua cheia!” começou por escrever, fazendo alusão à sua participação no certame de música.

“Estamos tramados! Concorrente da canção número um, da segunda eliminatória”, acrescentou.

O grupo Os Azeitonas reagiu à novidade com um coração e a cantora Ana Bacalhau deu os parabéns à recém-mamã. “Parabéns! Muito amor para vocês e tudo de bom!” escreveu a cantora.