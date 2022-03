Cantora Gisela João partilha susto de saúde: “Quase que bati a bota”

Gisela João revelou que teve um problema de saúde em 2017 que poderia ter sido fatal. A fadista recordou o trauma vivido.



A presidente do 100 jurados do “All Together Now” esteve à conversa com Bumba na Fofinha para o programa “Reset” (YouTube). A artista abriu o livro e contou que quase “bateu a bota”.

“Em 2017, quase que bati a bota. […] Tive um problema nos ovários e durante a noite um ovário rebentou”, lembrou, referindo que ficou com uma hemorragia interna.

“Liguei para a Saúde 24 já eram sete da manhã e aquilo aconteceu à uma da manhã”, contou. “No hospital apalpam-me e do nada comecei a cuspir sangue do diafragma. Foi horrível”, acrescentou

“O que aconteceu foi que para além de o ovário rebentar, ele inundou-me os ovários. Como era muito grande fez-me uma hemorragia interna e durante a noite fiquei com sangue nos pulmões. De repente, o diafragma estava inundado. Então eu tinha muitos pesadelos com as luzes no teto e com os gritos”, explicou.

Depois deste episódio, Gisela João parou um ano devido ao trauma vivido. “Parei um ano, teve de ser. Tinha muitos pesadelos de estar deitada na maca”, revelou a cantora a Mariana Cabral.