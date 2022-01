Cantora Gretchen casa-se pela… 18.ª vez

Gretchen casou-se pela 18.ª vez. A cantora brasileira subiu ao altar com o músico Esdras de Souza, em Belém do Pará, no Brasil.

A intérprete, de 61 anos, e o seu companheiro, de 47, oficializaram a relação numa cerimónia que, segundo a Imprensa, não contou com a presença dos filhos, nem dos amigos por causa da pandemia da Covid-19.

O casal prepara-se, agora, para ir de lua-de-mel para a Ilha do Marajó, Pará.

Gretchen ficou conhecida do público em Portugal depois de participar numa música com Luciana Abreu intitulada “Suda Suda”. A amizade das duas intérpretes é conhecida pelos seus seguidores.