Cantora Ivete Sangalo internada com pneumonia

A cantora Ivete Sangalo foi internada com uma pneumonia. Cantora descansou os fãs através das redes sociais. Ivete é esperada em Portugal em junho.

Na cama de um hospital. O “furacão” brasileiro Ivete Sangalo está agora em repouso, depois de ser diagnosticada pelos médicos com uma pneumonia.

“Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem”, começou por referir no Instagram aos milhares de fãs.

“Essa semana, terminada a maratona carnavalesca, assim como para grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça feira não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje, a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio o internamento. Diagnóstico: Pneumonia”, contou.

“Estou assistida e já me sentindo melhor. Não poderei ir ao @naviodaxuxa da minha amada @xuxameneghel por razões evidentes. Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela, toda a equipe, todos os fãs que dividiriam essa alegria comigo. Mandarei notícias, tá bem, certa de que serão sempre as melhores graças ao meu Deus maior. Amo vocês”, concluiu Ivete Sangalo, que é esperada em Portugal em junho, para mais um Rock in Rio Lisboa.