Cantora Lorde confessa estar doente, mas não sabe do que se trata

Lorde, cantora neozelandesa, está a lutar contra uma condição de saúde que ainda desconhece, mas que a tem deixado doente diversas vezes.

A cantora Lorde fez uma partilha com os fãs. A artista revelou estar a lutar contra uma condição de saúde que a tem deixado doente diversas vezes. Contudo, não sabe do que se trata.

Lorde parou de tomar a medicação que tomava há mais de uma década e adoeceu várias vezes. “O pequeno comprimido amarelo que tomei todas as manhãs durante milhares de manhãs desde os 15 anos. O meu intestino não está a funcionar bem, a minha pele está pior do que nunca, já fiquei doente meia dúzia de vezes”, escreveu a cantora na sua newsletter.

“Percebi no início deste ano que ouvir o meu corpo é difícil para mim, é algo que nunca aprendi a fazer. Tenho tentado ensinar isso a mim mesma este ano, mas na verdade tem sido difícil, um confronto que me deixou totalmente consciente de todas as vezes que eu o ignorei ou não lhe dei o que ele precisava, tomei um punhado de comprimidos e segui em frente”, confessou.