Cantora Ludmilla descobre que já teve Covid-19

A cantora brasileira revelou que contraiu o novo coronavírus, juntamente com a mulher, mas apenas descobriu esta terça-feira.

Ludmilla descobriu que já teve Covid-19 depois de testar positivo ao exame de anticorpos do vírus e, no Instagram, assumiu que teve alguns sintomas da doença no final de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso no Brasil.

“Estamos a rir de nervoso aqui porque, quando vimos o resultado do exame, assustámo-nos, não podíamos imaginar. […] Tivemos Covid-19 há tempos, mas só descobrimos a fazer o exame hoje, antes de começar a gravar o meu novo videoclipe”, para assegurar que a equipa estaria em segurança e a seguir os protocolos, como revelou nos InstaStories.

“E eu que fui fazer o teste do novo coronavírus e deu que já tive. Fiquei chocada! Isto é muito perigoso… Cuidem-se“, afirmou a mulher da artista, Brunna Gonçalves, no perfil de Twitter.