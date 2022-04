Cantora Márcia revela que tem cancro e já foi operada

Márcia revelou, esta quinta-feira, 24 de junho, que lhe foi diagnosticado cancro na mama. A cantora já foi operada e encontra-se em processo de recuperação.

A artista abriu o livro sobre o seu estado de saúde e apanhou os internautas de surpresa ao revelar que tem cancro na mama. No perfil de Instagram, a intérprete explicou o porquê de só falar agora sobre a luta que enfrenta há menos de um mês.

“‘Tu não és só tua’. Foi o que a minha irmã me disse por lhe tentar omitir o resultado de uma biópsia. Não gosto de dar notícias difíceis e ela tinha começado um trabalho novo. Se não dormi ao saber, ela também não dormiria e depois estragava-lhe a semana. Mas o que é giro nos irmãos é que não é preciso dizer muita coisa. Dois segundos ao telefone e ela já sabia, tens o resultado e não me estás a querer dizer, mas olha que eu sei que somos muito fortes. E assim foi”, contou, recordando o telefonema com a irmã.

“Não passou nem um mês desde esse dia difícil. Desses dias difíceis. Mas já estamos na caminhada da cura. Hoje em dia não se vacila em cancro da mama e ainda bem. A deteção precoce, que foi o meu caso, é uma benção”, acrescentou.

A intérprete já foi operada e está em processo de recuperação: “Seguiu-se uma cirurgia da qual estou agora a recuperar. Antigamente, havia muito a ideia de que os artistas eram seres sobre-humanos, onde nunca nada acontecia de mal e viviam vidas de sonho. Depois, anos mais tarde, sabia-se a verdadeira história de extrema solidão em que viviam essas pessoas que dedicavam a vida a fazer o que mais gostavam, e que o que mais gostavam acabava por lhes roubar a oportunidade de viver como pessoas. Isso tudo, espero, acabou. Não faz sentido nesta era”.

Márcia admitiu que esta luta não é só sua. “Não vos conto isto para vos dizer que façam mamografia ou isto ou aquilo. Não é para vender um livro ou o disco que estava a fazer. É só para saberem de mim. Porque aceito com gratidão o vosso amor e sei que, como diz a minha irmã, não sou só minha. Que temos de aprender e aceitar que não somos ninguém sem os que nos querem bem (esta frase é da Catarina Furtado)”, afirmou.

“Assim estamos juntos, e posso sentir-me acompanhada por vocês neste processo, como costumo sentir-me acompanhada também nos momentos mais felizes. Obrigada, meus amores. Muita força para as vossas batalhas! Muito Amor”, rematou a cantora.