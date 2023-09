Cantora Preta Gil está livre do cancro e revela próximos passos

A cantora brasileira Preta Gil foi operada a um tumor maligno nos intestinos e está livre do cancro. Agora, contou o que fará a seguir.

Preta Gil foi submetida, no dia 16 de agosto, a uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. A operação foi bem-sucedida e realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Neste domingo, 10 de setembro, a cantora teve alta hospitalar e contou quais serão os próximos passos que irá dar no tratamento.

Em declarações ao site brasileiro “Portal Leo Dias”, a artista brasileira revelou: “Uma batalha contra um cancro é um processo muito doloroso, muito difícil, de muitos altos e baixos. Eu fico muito feliz de ter vencido todas as etapas, foi um tratamento com peculiaridades, passei por uma septicemia no meio do processo, o que dificultou ainda mais as coisas, mas venci tudo, a quimioterapia, a septicemia, a radioterapia com quimioterapia, agora cirurgia”.

O tratamento, porém, ainda não acabou e há mais o que fazer. “Ainda há mais duas etapas. Vou fazer quimioterapia oral, é um remédio que você toma, com quimioterápico, mas por via oral”, contou sobre a primeira etapa. Na segunda fase, Preta Gil terá que reconstruir parte do intestino numa nova operação que deverá acontecer em novembro.