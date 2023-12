Cantora Preta Gil partilha novidade: “Venci o cancro”

Após bastante luta contra o cancro no intestino, Preta Gil anunciou que está livre da doença, através de um vídeo que partilhou nas redes sociais.

“Meus amores, finalmente chegou o dia tão esperado e é com muita alegria que venho dar essa notícia”, começou por dizer Preta Gil num vídeo que partilhou nas redes sociais.

“O meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ileostomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante cinco anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu”, contou.

“Estou muito, muito, muito feliz e grata! Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigantesca e que foi essencial para esse meu processo de cura”, acrescentou.

Por fim, diz: “Digo com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos: venci o cancro do intestino, venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do meu amor de vocês, da minha família e a competência irreparável dos médicos.”