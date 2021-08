Cantora Romana revela como foi infetada com a covid-19 e assume que foi “ingénua”

A recuperar da covid-19, a cantora Romana revelou nas redes sociais como foi infetada com o vírus, assumindo que foi “ingénua”.

Um dia depois de ter mostrado o teste positivo à covid-19, a artista explicou no Instagram, esta terça-feira, 19 de janeiro, que foi infetada depois de ter recebido em casa a sobrinha, de 13 anos, durante uma semana.

“Terceiro dia em isolamento, longe dos filhos e marido. Já me sinto um pouco melhor, com menos dores. […] Muitos devem estar confusos e a pensar que foi a minha filha que me infetou, mas não foi”, afirmou.

“Fui ingénua e deixei-me levar pelo coração, deixando uma querida menina que adoro ficar cá por uma semana. É a priminha da minha filha com 13 anos”, explicou, acrescentando que a sobrinha sentiu, primeiramente, febre e depois perdeu o olfato.

A cantora esclareceu que apenas no sábado, 16 de janeiro, teve sintomas, quando se sentiu “muito cansada, sem forças e com algumas dores no corpo”.

“Serviu-me de lição, que não abrirei mais exceção de receber ninguém em minha casa, mesmo que seja uma criança que adoro”, sublinhou.

“Continuo a ser da opinião que, como a situação está, deveria estar tudo fechado, mas também sei que o país não está a aguentar e muitos de nós estamos a viver em ansiedade, medo, angustiados, sem trabalho, sem ajudas do estado. Quantos amigos já perdi com depressões, suicídios, contaminados com este vírus…”, completou.