Cantora Rosinha lembra que deu um concerto logo após a morte do pai

A cantora Rosinha admitiu na tarde deste sábado no programa “Conta-me”, da TVI, que deu um concerto logo após saber da morte do pai.

Em conversa com Maria Cerqueira Gomes, para o programa “Conta-me”, da TVI, Rosinha, que está a lançar um novo tema – “Eu Tenho Uma Cana Boa” -, lembrou que estava nos Açores quando decidiu dar um concerto, minutos após ter sido informada da morte do pai.

“O meu pai já tinha morrido. Não podia fazer mais. No dia seguinte é que percebi como é que consegui fazer o concerto. Pensei: ‘Não posso salvar o meu pai’”, referiu a Maria Cerqueira Gomes, numa justificação para não voltar a Lisboa e fazer o luto com a família.

Para a apresentadora da TVI, a entrevista foi muito especial, devido ao cenário escolhido: Pegões, na zona de Setúbal.

“Tenho a mesma cara que tinha quando era miúda e brincava com os meus primos em Montemor. Sem preocupações e com muita terra à mistura!”, referiu Maria Cerqueira Gomes, numa alusão à fotografia na qual surge com Rosinha no trator.

“Obrigada @rosinhaartista por este dia tão bem passado e por abrires o teu coração! Mulher de garra que conduz tratores de salto agulha!”, rematou.