Cantora Taylor Swift e Joe Alwayn terminam noivado

A cantora Taylor Swift e o namorado, Joe Alwayn, terão terminado o noivado, anunciaram alguns órgãos de comunicação social.

Os fãs de Taylor Swift, uma das cantoras mais importantes da atualidade, estão em choque com o alegado final do namoro da intérprete com Joe Alwayn.

De acordo com dois meios de comunicação social, o “Page Six” e a “Vogue”, o casal deixou de estar noivo devido à agenda da cantora, que anda na estrada com a “Eras Tour”.

O namoro começou em 2016, resistiu à pandemia da covid-19 e ao isolamento, mas termina agora. Os representantes do agora ex-casal recusaram-se a comentar a notícia da separação.

Recorde-se que Taylor Swift vai-se apresentar na Flórida, nos Estados Unidos, no próximo dia 13 de abril.