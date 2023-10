“Caos como nunca vi”. António Raminhos mostra estado do Aeroporto de Lisboa

António Raminhos regressou de uma longa viagem ao Japão e mostrou o “caos” do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Após duas semanas longe de casa e da família, António Raminhos regressou do Japão, por onde viajou sozinho. Chegado a Portugal, o comediante mostrou, nas redes sociais, o estado e “caos”, como disse, do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Raminhos partilhou diversas fotos de pessoas sentadas no chão e muito fluxo de passageiros no Aeroporto. “E o Terminal 2 do aeroporto que está este caos como nunca vi? Gente por todo o lado! Acho que se for à casa de banho tem lá malta sentada na sanita só para descansar… nada que eu não faça em casa!”, escreveu na legenda da publicação.

Esta não é a primeira vez que o comediante tece alguma crítica ou mostra o estado do local. Há algumas semanas, também partilhou nas redes sociais imagens da sujidade das casas de banho do aeroporto ou experiências pelas quais já passou.