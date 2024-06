Cara Delevigne celebra segundo aniversário de namoro

A modelo Cara Delevigne recorreu à página de Instagram para partilhar algumas fotografias com a namorada, Minke, e declarou-se à cara-metade.

Aos 31 anos, Cara Delevigne parece viver momentos felizes ao lado da namorada, Minke. Esta quarta-feira, 5 de junho, celebraram dois anos de namoro e a modelo não deixou a data passar em branco.

“Dois anos mágicos contigo e tantas fotos nossas a beijar-nos à frente das coisas. Estes últimos dois anos foram muita vida. Muita mudança, crescimento, dor e principalmente amor e tenho tanta sorte por ter encontrado a pessoa perfeita para andar nos altos e baixos da vida”, escreveu.

“Não consigo imaginar viver a vida sem ti. Passei tanto tempo à procura do meu parceiro de crime, mal sabia eu que seria alguém com quem andasse na escola”, acrescentou.

Vale recordar que, além de Minke, o único relacionamento tornado público por Cara Delevigne foi com Ashley Benson, atriz que ficou conhecida pela série “Pretty Little Liars”. Em 2022, Ashley ficou noiva do músico Brandon Davis e este ano deu à luz o primeiro filho.