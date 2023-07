Cara Delevigne fala acerca dos problemas com álcool

Cara Delevigne foi fotografada, há cerca de um ano, em estado preocupante no aeroporto de Los Angeles. A modelo falou agora acerca do alcoolismo.

Cara Delevigne, uma das musas de Karl Lagerfeld, foi fotografada, há cerca de um ano, alcoolizada à saída do aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos. As fotografias correram a internet e preocuparam amigos, familiares e fãs da modelo.

Dias mais tarde, Cara explicou que, após três semanas de férias em Ibiza e vários dias no Burning Man, festival que decorre no estado norte-americano de Nevada, perdeu o controlo com o álcool.

Numa entrevista à revista “Elle”, falou sobre os problemas de alcoolismo, revelando que frequentou um programa de desintoxicação, e como têm sido os dias longe das bebidas alcoólicas: “Não tem sido fácil, mas nunca houve um momento em que pensei: ‘Isto não vale a pena’. Valeu a pena cada segundo. Estou estável. Estou mais calma”, contou.

“Durante muito tempo, senti que escondia muitas coisas das pessoas que me admiravam. Agora, sinto, finalmente, que posso ser livre e eu mesma na totalidade”, acrescentou

Apesar de ter tentando o método dos Alcoólicos Anónimos, Cara revelou que a terapia tradicional não estava a resultar. Por esse motivo, a modelo optou pelo ioga, sendo que realiza três sessões por semana, não só com intuito de se exercitar, mas também de meditar e conversar com o instrutor.