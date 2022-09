A Pipoca Mais Doce atenta a subida de taxas de juro: “O meu crédito habitação vai subir 250€”

Preocupada com a inflação e as subidas das taxas de juro, A Pipoca Mais Doce, pseudónimo de Ana Garcia Martins, fez uma publicação em que faz um alerta sobre as finanças.

A “digital influencer” revelou ainda estar preocupada, pois o seu crédito habitação aumentou 250€.

“Eu não sei se vocês estão ralados com a inflação, subida do crédito habitação, etc e tal, mas eu estou. Juro. Com isso e com o futuro, reforma e várias outras coisas que me andam a tirar o sono”, começou por escrever.

Ontem almocei com a Bárbara Barroso, que, além de minha amiga, é especialista em finanças pessoais e a única pessoa que me consegue explicar toda a terminologia da área. Às tantas, dizia-me ela ‘sinto que se está a aproximar um tsunami e as pessoas estão sossegadas na praia sem saber o que lá vem’. Isto para explicar os tempos que se avizinham e que vão ser duros”, continuou.

“Eu não sou a pessoa mais poupada do mundo, mas também não sou a mais irresponsável. Defendo que, sendo possível, o dinheiro deve servir para cumprir as necessidades mais elementares, mas também para aquilo que nos dá prazer (jantares, viagens, roupa, livros, …). Pelo andar da carruagem, estimo que os próximos tempos sejam de maior contenção. Cada um tem os rendimentos que tem e gere o dinheiro como quer/pode, mas já estou como a Bárbara, não sei se as pessoas estão suficientemente despertas para o que aí vem”, acrescentou.

“Não é ser alarmista, são factos. Para terem uma ideia, o meu crédito habitação vai subir uns 250€. E como o meu, o de muitas famílias. Sei que posso cortar em superficialidades para poupar esses 250€, mas há muitas pessoas que já vivem com a corda na garganta, onde é que vão desencantar mais dinheiro para fazer face aos aumentos? Uma coisa que sinto, é a necessidade de gerir melhor o meu dinheiro, o que gasto, o que poupo, o que invisto”, referiu.

“Falta-me literacia financeira (a mim e a muito bom português). Maneiras que ontem comecei a ler o livro da Bárbara e também vou fazer o curso on-line dela, a ver se fico menos angustiada e mais capaz de lidar com o tema. E por aí? Igualmente preocupados?”, rematou.