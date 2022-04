Caras conhecidas juntam-se para dar os parabéns a Carolina Patrocínio

Diversas caras conhecidas juntaram-se nas redes sociais para dar os parabéns a Carolina Patrocínio. É que a apresentadora assinala, esta quarta-feira, o 33.º aniversário.

A apresentadora do programa “Fama Show”, transmitido pela SIC, partilhou um testemunho no perfil de Instagram, recordando o que a sua mãe esperava no dia em que deu à luz a comunicadora.

“No dia 27 maio de 1987, pelas 11.00 H da manhã no Hospital Particular de Lisboa, a minha mãe soube que tinha mais uma menina. Só não sabia ainda que viriam mais algumas”, escreveu.

Na secção de comentários, várias figuras enviaram mensagens de parabéns. “Parabéns querida Carol!” escreveu o jornalista João Moleira. “Parabéns!” comentaram a atriz Débora Monteiro e a jornalista Diana Bouça-Nova.

Recentemente, Carolina Patrocínio pediu ajuda aos fãs após o seu marido, Gonçalo Uva, ter sido alvo de um ataque informático por parte de um “hacker” que assumiu o controlo das redes sociais.

