Carina Caldeira anuncia sexo do bebé: “O coração está transbordar de alegria”

Após ter revelado que estava grávida pela segunda vez, Carina Caldeira anunciou publicamente o sexo do bebé, fruto da relação com Francisco Cardia.

A apresentadora do Porto Canal está a viver dias de grande felicidade com a boa-nova na maternidade. No perfil de Instagram, a comunicadora aproveitou para partilhar com os seguidores o sexo do bebé.

“O nosso coração está transbordar de alegria ao anunciar que estamos à espera de um menino. Vamos ter um casal piroso. Não vemos a hora de amar incondicionalmente este bebé e vê-lo crescer com a Constança”, contou.

Aquando do anúncio da gravidez, Carina Caldeira escreveu: “É com todo o ‘glitter’ e circunstância que vos venho anunciar o projeto do ano depois de quatro meses finalmente descobrimos de onde vem o barulho”.

Além do bebé que está por nascer, a apresentadora e o marido, Francisco Cardia, têm em comum a filha, Constança, de dois anos.