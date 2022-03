No último trimeste da gravidez, Carina Caldeira sente-se “mais cansada do que nunca”

Carina Caldeira revelou, este domingo, que os sintomas da gravidez da primeira filha estão a piorar, referindo que está muito “cansada”.

A apresentadora, de 37 anos, está a viver a primeira experiência na maternidade. Desde que anunciou a gestação, a comunicadora do Porto Canal tem dividido alguns episódios desta fase com os fãs. Este domingo, não foi excepção.

Depois de ter chegado ao terceiro trimestre da gravidez sem muitos sintomas, Carina Caldeira confessou que esta fase é mais complicada.

“Tenho tido a sorte de ter uma gravidez abençoada. Não tive um enjoo nem passei por nenhum problema que me impedisse de fazer a minha vida normal. Mas confesso que nos últimos dias só me apetece carregar no botão de ‘fast forward’ e ter a Constança nos meus braços”, disse.

“A barriga pesa, não tenho posição para estar, sinto-me mais cansada que nunca e as emoções estão mais difíceis de gerir. Valha-me a paciência do Xico e os passeios junto ao mar que me enchem sempre de boas energias”, contou.

A comunicadora, que conduz o programa “Glitter Show”, no Porto Canal, já sabe o nome que vai dar à filha. Carina Caldeira vai chamar à menina Constança. Recorde-se que este é o primeiro fruto da relação entre a apresentadora e Francisco Cardia.