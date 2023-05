Carina Rodrigues, irmã de Fanny, partilha primeiros momentos do filho

Depois de ter ocultado a gravidez durante os nove meses de gestação, Carina Rodrigues faz partilha emotiva no dia da mãe.

No final do mês de abril Carina Rodrigues, irmã de Fanny, surpreendeu tudo e todos ao anunciar que tinha sido mãe novamente.

Desde então, tem recorrido às redes sociais para fazer algumas partilhas do “rebento”. Este domingo, 7 de maio, celebra-se o dia da mãe e Carina não deixou passar o dia em branco.

“Quando olho para ti tenho a convicção que Deus escreve direito por linhas tortas. Mesmo. Hoje, dia 7 de maio é o meu primeiro dia da mãe. Sou a mamã do Enzell, do Delman e do Zayonn. Sou muito grata porque sei que a maior prova de amor foi-me enviada lá de cima. O meu arco-íris. Prometo dar o meu melhor. E de ser chata só de vez em quando”, começou por escrever.

“A vocês os três só posso dizer obrigada. Obrigada por fazerem de mim uma pessoa melhor. Amo-vos popinhos da mamãe”, rematou.

Em maio do ano passado, Carina Rodrigues, de apenas 20 anos, sofreu uma grande perda. Os filhos prematuros, Enzell e Delman, vieram a falecer poucos minutos após o nascimento, na sequência de complicações causadas por uma infeção urinária.