Carina Rodrigues, irmã de Fanny, recorda perda do filho e destaca nascimento do mais recente bebé: “Obrigada por este presente”

Carina Rodrigues recorreu às redes sociais para recordar o filho Delman, gémeo de Enzell, que faleceu há um ano, e destacou o nascimento de Zayoon.

Em maio do ano passado, Carina Rodrigues, de apenas 20 anos, sofreu uma grande perda. Os filhos prematuros, Enzell e Delman, vieram a falecer poucos minutos após o nascimento, na sequência de complicações causadas por uma infeção urinária.

Um ano depois do trágico acontecimento, a irmã de Fanny Rodrigues decidiu recordar o filho Delman: “15 de maio 2022, 01:21. O nosso Delman nasceu e fechou os olhinhos no colo do seu papá. Consola-me olhar para o teu irmãozinho hoje e ver muitos traços parecidos aos teus. Obrigada por este presente”, escreveu numa história do Instagram.

Recorde-se que, no dia 26 de abril, Carina Rodrigues surpreendeu tudo e todos ao anunciar que tinha sido mãe novamente, através da partilha de alguns momentos nas redes sociais.

O filho, Zayoon, é fruto do relacionamento que mantém com Giovanni Miranda. A jovem escondeu a gravidez durante os nove meses.