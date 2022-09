Carla Andrino afirma estar orgulhosa do trabalho do marido, Mário Rui, em programa da TVI

Carla Andrino afirmou, esta segunda-feira, 5 de setembro, estar orgulhosa do marido, Mário Rui, depois da grande final do concurso “Uma Canção Para Ti”, da TVI.

A atriz não escondeu o sentimento de felicidade que sentiu com o trabalho realizado pelo companheiro e maestro durante as 13 semanas dos diretos do programa para os mais novos.

“Chegaram ao fim 13, intensas, semanas e pautadas por muitos arranjos musicais, ensaios com as crianças, com os músicos e convidados para que ‘Uma Canção Para Ti’ corresse bem. E correu muito bem!” escreveu.

Na última gala do concurso emitida no passado domingo, 4 de setembro, conduzida por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, a artista aproveitou para estar presente e apoiar o marido.

“Não poderia deixar de estar presente, para, ao vivo e a cores, demonstrar-te, uma vez mais – porque nunca é demais – o orgulho que tenho em ti, meu amor. E celebrarmos a vida”, acrescentou.

Lembre-se que o casal tem uma filha em comum, a atriz Marta Andrino.