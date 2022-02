Carla Andrino agradece à vida depois do cancro na mama

A atriz fez um agradecimento à vida nas redes sociais depois de ter ultrapassado um cancro na mama.

Carla Andrino recordou o tumor com que foi diagnosticada há quatro anos num texto comovente partilhado no Instagram, no qual destacou a gratidão por estar viva.

“Vida. Quatro anos depois de um diagnóstico de cancro da mama, agradeço-te todos os dias continuares a deixar-me namorar contigo. Sim, porque, embora me tenha agarrado a ti com todas as minhas forças, estou ciente que se não quisesses não estaria aqui”, começou por dizer na legenda de uma fotografia antiga, na qual surge abraçada à filha, Marta Andrino, quando ainda estava a recuperar da doença.

“Como qualquer outra relação, temos tido altos e baixos, sentindo medo, insegurança e dúvidas, mas, também, alegria, sonho e muita felicidade. Viver contigo é o meu desafio diário. O meu marido, filhos, netos, família e amigos mandam-te um beijo cheio de gratidão. Amo-te, vida”, acrescentou.