Carla Andrino brilha no “Dança Comigo”: “Há vida depois do cancro”

Carla Andrino foi a grande vencedora do “Dança Comigo”, da RTP1, no passado domingo. A atriz mostrou-se emocionada.

Carla Andrino brilhou no passado domingo no concurso de dança da RTP1 e fez um desabafo nas redes sociais. “Que dizer da noite de ontem (domingo)? Para o que sinto, ainda, não encontro palavras”, assumiu.

“Sei que dei tudo e que regressei a casa orgulhosa por ter cumprido, com dignidade, o desafio a que me propus – só assim me faz sentido VIVER”, acrescentou.

“Obrigada a todos que votaram em mim e me enviaram mensagens de carinho e esperança. Fiquei a saber que muitas MULHERES – doentes oncológicas e mais de 50 anos – se sentiram representadas, e empoderadas, com a minha prestação no programa”, referiu ainda.

“Há VIDA depois do cancro. Há VIDA depois dos 50. Há VIDA enquanto nos sentirmos VIVOS. Há VIDA quando temos um propósito para ela. Dia 2 de abril, na final, dançarei por todas nós. E Viva a VIDA”, rematou Carla Andrino.