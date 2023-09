Carla Andrino desfruta dos Açores na companhia da família

Carla Andrino está de férias no Açores, acompanhada do marido, filha e família, e tem partilhado registos nas redes sociais.

Para desfrutar de uns dias com a família, Carla Andrino escolheu um local português. De malas feitas, rumou a São Miguel, nos Açores, onde tem aproveitado para descansar e passear.

A atriz está acompanhada do marido, o maestro Mário Rui, da filha Marta Andrino, do genro e dos netos. Nas redes sociais, tem partilhado alguns registos dos seus dias pela ilha e tem mostrado os locais que tem visitado.

Carla posou com as paisagens da Lagoa das Sete Cidades, ajudou a decorar as ruas para as festas do Bom Jesus da Pedra, tem aproveitado a praia e para passear pelas ruas açorianas com o “melhor anfitrião da Ilha de São Miguel”, o genro, o ator Frederico Amaral.

“Dias vividos em família que recordarei para sempre”, escreveu numa das fotografias partilhadas no Instagram.

A atriz comemorou, recentemente, o seu aniversário e, para celebrar a data, embarcou num cruzeiro com o marido.