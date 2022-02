Carla Andrino partilha fotografia antiga com o marido

Carla Andrino surpreendeu os seguidores nas redes sociais com uma fotografia ao lado do marido, Mário Rui Teixeira, captada há cerca de 37 anos.

A atriz partilhou esta segunda-feira na conta de Instagram o registo inédito encontrado no baú das recordações do início da relação amorosa com o maestro, ainda durante a adolescência.

“Hoje fomos à praia (1983)”, escreveu Carla Andrino na legenda da publicação.

O casal tem dois filhos, Marta Andrino, que seguiu as pisadas da mãe como atriz desde 2006, e Martim.

De recordar que Carla Andrino lutou contra um cancro da mama, diagnosticado em 2016.